سنسمي عملية اليوم بعملية "يوم الأربعين"/لن نتخلى مهما كانت الظروف عن غزة وفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد نصر الله، اليوم ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع) في الـ20 من صفر وهو رمز التضحية والإيثار ورفض الظلم والخضوع وعنوان الثورة إلى يوم القيامة. ملايين الزوار من داخل وخارج العراق يتوجهون وهو حدث يتكرر في كل عام.

وقال السيد نصر الله: نتوجه بالشكر للحكومة العراقية والشعب العراقي المضياف على ما يوفّر ويُنفق في سبيل خدمة الزوار ونلفت إلى حضور فلسطين والقدس على طريق الأربعينية وهو ما يدل على حضور الحدث الكربلائي في قضية فلسطين.

واضاف السيد نصر الله: نتوجه للشعب اللبناني العزيز وإلى كل أركان الدولة اللبنانية بالتعزية برحيل رئيس الحكومة سليم الحص الذي كان رمزًا للمقاومة والنزاهة والوطنية، مضيفا: الرئيس الحص كان سندًا للمقاومة حتى آخر أيامه ونعبر عن مشاعر الألم بفراق هذه القامة الوطنية للمقاومة.

ونوه السيد نصر الله: أتوجه لجمهور المقاومة وبيئتها بأن صبركم وصمودكم له أثره في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وأتوجه إلى إخواني المجاهدين الثابتين والراسخين في الأرض رسوخ الجبال بالشكر على صبرهم وصمودهم وثباتهم وإخلاصهم.

لن نتخلى مهما كانت الظروف والتحديات والتضحيات عن غزة وشعبها وعن فلسطين ومقدسات الأمة في فلسطين واوضح السيد نصر الله: العدو ذهب إلى هذه المرحلة من التصعيد مع لبنان باستهداف الضاحية الجنوبية في بيروت واستشهاد مدنيين والقائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر والمقاومة أعلنت عزمها الرد على هذا العدوان لتثبيت المعادلات. سنسمي عملية اليوم بعملية "يوم الأربعين"

وتابع القول السيد كنا مستعدين للرد منذ اليوم الأول لشهادة السيد محسن ولكن كما قلنا سابقًا إن الرد هو جزء من العقاب وكنا نحتاج بعض الوقت لدراسة ما إذا كان المحور سيرد كله أو كل جبهة لوحدها وتريثنا لإعطاء الفرصة للمفاوضات لأن هدفنا هو وقف العدوان على غزة.

وقال السيد من الواضح أن المفاوضات طويلة ونتنياهو بدأ بفرض شروط جديدة على المقاومة في غزة. وضعنا ضوابط للرد منها أن لا يكون الرد "مدنيًا علمًا" أن لدينا الحق بضرب "المدنيين" ولا بنى تحتية بل أن يكون الهدف عسكريًا على صلة بعملة الاغتيال إما قاعدة استخبارات وسلاح الجو وأن يكون الهدف قريبًا جدًا من "تل أبيب".

ونوه السيد نصر الله: وجدنا مجموعة من الأهداف وفق مواصفاتنا قرب "تل أبيب" وحددنا قاعدة "غليلوت" وهي قاعدة مركزية للاستخبارات "الإسرائيلية" وفيها الوحدة 8200، قاعدة "غليلوت" تبعد عن حدود لبنان 11 كلم وعن حدود "تل أبيب" فقط 1500 متر ما يعني أنها من ضواحي "تل أبيب". وضعنا قاعدة "عين شيما" ضمن دائرة الاستهداف وهي تبعد 75 كلم عن لبنان وعن "تل أبيب" 40 كلم.

وقال السيد نصر الله: كما استهدفنا المواقع والثكنات لاستنزاف القبة الحديدة والصواريخ الاعتراضية ما يتيح أمام المسيرات أم تعبر باتجاه هدفها، وتقرر أن يكون استهداف المواقع والقواعد بصواريخ الكاتيوشا موزعة بالعشرات على مختلف المواقع والقرار هو إطلاق 300 صاروخ وثانيًا استهدفنا المسيرات على أنواعها وأحجامها.

واشار السيد نصر الله الى انه اخترنا يوم أربعين الإمام الحسين لتنفيذ العملية صباح اليوم الأحد بعد صلاة الصبح وبعد أن يقوم المجاهدون بالتعقيبات اللازمة وعند الساعة 5:15 فجرًا بدأت العملية. في عملية اليوم أطلقنا للمرة الأولى مسيّرة من منطقة البقاع ورغم بعد المسافة إلا أنها تجاوزت الحدود الفلسطينية، لم تصب أي منصة إطلاق قبل العملية ولم تتعرض مرابض المسيّرات لأي أذى لا قبل العملية ولا بعدها، الهدف العسكري النوعي هو قاعدة الاستخبارات العسكرية "أمان" ووحدة "8200" في "غليلوت" والهدف الآخر، معطياتنا تؤكد أنَّ عددًا معتدًا به من المُسيرات وصلت إلى هذين الهدفين ولكن العدو يتكتم إلا أنَّ الأيام والليالي هي التي ستكشف حقيقة ما جرى هناك.

ونوه السيد نصر الله: كل ما أردنا إطلاقه في هذه العملية هو 300 صاروخ وقد أطلقنا 340 صاروخًا والعدو لم يحبط شيئًا. السردية الصهيونية بشأن ما جرى مليئة بالأكاذيب وهو ما يعكس مستوى الوهن لدى هذا الكيان. حديث العدو عن قصف صواريخ استراتيجية ودقيقة كانت معدة لاستهداف "تل أبيب" هو كذب في كذب ولكن في هذه العملية ولرؤية واضحة ودقيقة لم نُرد استخدام هذه الأسلحة. أي من الصواريخ الاستراتيجية والدقيقة لم تُصب بأذى.

وتابع القول السيد نصر الله: كثير من الوديان يعتبرها العدو أن فيها منصات للصواريخ البالستية ومنشآت يمكن تدميرها اتخذ القائد السيد شكر قرارًا قبل مدة بإخلاء هذه الوديان والمنشآت وما قصف هي وديان خالية أو تم إخلاؤها، قبل نصف ساعة من توقيت العملية بدأ "الاسرائيلي" بالغارات في الجنوب ولم تكن لديه معلومات استخباراتية بل بسبب حركة المجاهدين لاتمام عملهم.

كنا مستعدين للرد منذ اليوم الأول لشهادة السيد محسن ولكن كما قلنا سابقًا إن الرد هو جزء من العقاب وكنا نحتاج بعض الوقت لدراسة ما إذا كان المحور سيرد كله أو كل جبهة لوحدها وقال السيد نصر الله: نحن أمام فشل استخباري "اسرائيلي" وفشل في العمل الاستباقي وعمليتنا أنجزت كما خططت بدقة، اليوم شهدنا مشهدًا يعبر عن شجاعة المقاومة عندما اتخذت هذا القرار، المقاومة أخذت قرارًا وأقدمت فقام العدو باغلاق "تل أبيب" والمطارات وفتحوا الملاجئ لمجرد استخدامنا الكاتيوشا والمسيرات فكيف إذا استخدمنا أكثر من ذلك؟ هذه أول عملية كُبرى تخوضها المقاومة بغياب القائد الكبير السيد فؤاد ولم يحصل فيها أي خلل.

ونوه السيد نصر الله: العدو في رده صباح اليوم لم يجرؤ على استهداف المدنيين لأن هناك مقاومة وبيئة مقاومة وهذه المعادلة التي عدنا لتكريسها اليوم. المرحلة الأولى كانت ضرب المواقع في الشمال بـ340 صاروخًا والمرحلة الثانية هي عبور المُسيرات بأنواع وأحجام مختلفة نحو عمق الكيان، نحن سنتابع نتيجة تكتم العدو عما حصل في القاعدتين المستهدفتين وكان الرد مرضيًا سنعتبر أن الرد كافٍ على جريمة الاغتيال وإن لم نره كافيًا سنحتفظ بحق الرد حتى إشعار آخر.

وتابع القول السيد نصر الله: لن نتخلى مهما كانت الظروف والتحديات والتضحيات عن غزة وشعبها وعن فلسطين ومقدسات الأمة في فلسطين. عمليتنا اليوم قد تكون مفيدة للطرف الفلسطيني أو للطرف العربي بالنسبة للمفاوضات والرسالة للعدو ومن خلفه الأميركي بأن أي آمال بإسكات جبهات الإسناد هي آمال خائبة رغم التضحيات خصوصاً في الجبهة اللبنانية.

واضاف السيد نصر الله: نحن قوم لا يمكن أن نقبل بالذل ولا أن نحني الرقاب لأحد ونحن نقاتل بالعقل والسلاح والمسيرات والصواريخ الباليستية المخبأة ليوم قد يأتي. على العدو أن يفهم ويحذر جيدًا في طبيعة لبنان والتغيرات الاستراتيجية فلم يعد لبنان ضعيفًا تحتلونه بفرقة موسيقية بل قد يأتي اليوم الذي نجتاحكم بفرقة موسيقية.

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