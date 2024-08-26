  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:١٢ م

"إسرائيل هيوم": طلب غير عادي على مولّدات الكهرباء في الوسط بعد رد حزب الله

"إسرائيل هيوم": طلب غير عادي على مولّدات الكهرباء في الوسط بعد رد حزب الله

أكدت صحيفة "إسرائيل هيوم" ارتفاع الطلب على المولّدات الكهربائية والمواد الغذائية في كيان الاحتلال، في أعقاب حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية، أمس الأحد، بعد عملية "يوم الأربعين"، التي نفّذها حزب الله رداً على اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت الصحيفة إلى أنّ توقع استمرار رد حزب الله دفع المستوطنين الإسرائيليين إلى التزوّد بأجهزة كهربائية على البطاريات.

كذلك، نقلت الصحيفة عن شبكة "إيركو" للأجهزة والقطع الكهربائية، قولها إنّ "ثمة طلباً غير عادي، بلغ 6 أضعاف، على المولدات، خصوصاً في منطقة الوسط"، في أعقاب هجوم حزب الله.

ووفقاً لها، فإنّ المنتج الأكثر مبيعاً هو "ألواح التابلت للأطفال"، مرجعةً هذا الارتفاع إلى "محاولة الأهل لتهدئة الأولاد، خلال المكوث في الملاجئ".

أما في المرتبة الثانية، فجاءت ثلاجات مكتبية صغيرة، يمكن إدخالها إلى الملاجئ، لتحل بعدها المولدات الهجينة والبطاريات، بسبب الخشية من انقطاع الكهرباء فترات طويلة.

/انتهى،

رمز الخبر 1947891

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات