"إسرائيل هيوم": طلب غير عادي على مولّدات الكهرباء في الوسط بعد رد حزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت الصحيفة إلى أنّ توقع استمرار رد حزب الله دفع المستوطنين الإسرائيليين إلى التزوّد بأجهزة كهربائية على البطاريات.

كذلك، نقلت الصحيفة عن شبكة "إيركو" للأجهزة والقطع الكهربائية، قولها إنّ "ثمة طلباً غير عادي، بلغ 6 أضعاف، على المولدات، خصوصاً في منطقة الوسط"، في أعقاب هجوم حزب الله.

ووفقاً لها، فإنّ المنتج الأكثر مبيعاً هو "ألواح التابلت للأطفال"، مرجعةً هذا الارتفاع إلى "محاولة الأهل لتهدئة الأولاد، خلال المكوث في الملاجئ".

أما في المرتبة الثانية، فجاءت ثلاجات مكتبية صغيرة، يمكن إدخالها إلى الملاجئ، لتحل بعدها المولدات الهجينة والبطاريات، بسبب الخشية من انقطاع الكهرباء فترات طويلة.

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