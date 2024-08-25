وفاة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق "سليم الحص"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد نعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الرئيس الحص الذي يرحل عن عمر (95 عاماً)، وقال في بيان “أنعى بكل حزن وأسى دولة الرئيس سليم الحص الذي رحل في أصعب وأدق مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى ضميره وحسه الوطني والعروبي وإلى حكمته ورصانته وحسن إدارته الشأن العام”.

ورأى ميقاتي “أن الكتابة عن الرئيس سليم الحص مهمة صعبة وسهلة في الوقت ذاته، صعبة لأن كل الكلمات لا تفيه حقه، وسهلة لأنه بحر من العطاء في حياته المهنية”.

وأضاف “كان اقتصادياً بارزاً ومثال الخبرة والأخلاق والعلم، يضع المصلحة العليا ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار وكان متجرداً وموضوعياً ودستورياً بامتياز”.

وختم ميقاتي “الرئيس الحص الذي وصل إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه رجل عصامي بنى نفسه بنفسه ليصل إلى أعلى درجات العلم، وأرفع المناصب، ليكون رئيس حكومة ناجحاً في لبنان، ويستحق بعد سنوات من العطاء والتضحية لقب “ضمير لبنان” ويدخل إلى الأبد في وجدان اللبنانيين. رحمه الله واسكنه فسيح جنّاته”.

يُذكر أن سليم الحص شغل وزارات عديدة قبل ترؤسه الحكومة وله عدة مؤلفات، وكان متزوجاً من السيدة ليلى فرعون وله ابنة وحيدة.

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