وزير الخارجية الايراني يعزي بوفاة رئيس وزراء لبنان الأسبق ويشيد بمواقفه الداعمة للمقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدر وزير الخارجية الايراني برقية تعزية أعرب فيها عن تعازيه بمناسبة وفاة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق سليم الحص.

وجاء في برقيته: "ببالغ الحزن والاسى تلقيت نبأ وفاة السيد سليم الحص، رئيس وزراء لبنان الأسبق. انه كان شخصية مثقفة وحكيمة وسياسياً عظيماً وحكيماً، أدار الحكومة اللبنانية بحنكة وحكمة في فترات عدة أكثر حساسية في لبنان. لقد كان الفقيد مثالا واضحا في مجال الأخلاق والنزاهة والتمسك بالمصالح الوطنية والمصالح العليا للأمة الإسلامية خلال فترة التمثيل البرلماني والوزارة ورئاسة الوزراء".

وأضاف: "كانت مواقفه القوية والواضحة الداعمة للقضية الفلسطينية والمقاومة ضد الكيان الصهيوني الغاصب، بمثابة الورقة الذهبية لحياته السياسية. وكان لدعم الراحل القوي، لمقاومة لبنان الإسلامية والوطنية ضد الاحتلال الصهيوني، دوراً كبيراً في انتصار المقاومة المهم عام 2000م، وانسحاب الجيش الصهيوني بشكل مذل من جنوب لبنان".

وصرح عراقجي قي ختام رسالته: "أعزّي عائلة الفقيد ولبنان حكومة وشعبا ومقاومة بوفاة هذا السياسي الكبير، وأسئل الله العلي القدير أن يسكن في فسيح جنانه وادعو للناجين منه الصبر والأجر".

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