300 شركة إيرانية تشارك في الاجتماع الإيراني_الاتحاد الاوراسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية مهدي ضيغمي اعلن عن عقد اجتماع بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أكتوبر من هذا العام في أرمينيا، عن حضور أكثر من 300 شركة إيرانية وخمس دول أعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في هذا الاجتماع.

واعتبر ضغيمي ان الاجتماع كونه يسبق تنفيذ معاهدة التجارة الحرة، يعد فرصة عظيمة لتوفير الارضية اللازمة وستحقق اقصى فائدة للجهات الاقتصادية الفاعلة في البلاد من هذه الاتفاقية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع سيتضمن جلسة حوار الاعمال كاجتماع رئيسي بحضور ممثلي المؤسسات الحكومية والجمعيات والشركات الكبرى للدول الاعضاء في الاتحاد الاوراسي وسيتم يعقد اربع ندوات تتمحور حول القضايا المتعلقة بزيادة حجم التجارة والاستثمار المتبادل والخدمات اللوجستية وربط النقل بالممر بين الشمال والجنوب والتعاون في مجال الصناعة والزراعة والأمن الغذائي وغيره.

ولفت ضيغمي إلى تطور مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والدول الاعضاء في هذا الاتحاد بعد ابرام الاتفاقية التجارية متابعا كتنفيذ الاتفاقية المؤقتة بشأن انشاء منطقة تجارة حرة بين ايران والدول الاوراسية وسيعمل الاتحاد ابتداء من عام 2018 على زيادة حجم تجارة البينية إلى أكثر من 2.5 بالمئة مشيرا الى انه نمت الصادرات الايرانية الى دول الاتحاد بنسبة تزيد عن 138% خلال هذه الفترة.

/انتهى/