أكبر عملية هجوم سيبرانية شعبية ضد الكيان الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مجموعة تطلق على نفسها "سايبري الحرم" قامت بعملية هجوم سيبرانية ضد وزارتي دفاع وخارجية الكيان الإسرائيلي وتعد أكبر عملية سايبرانية حيث شارك فيها عدد كبير من شعوب دول محور المقاومة على منصة انستغرام.

وقد قاد ونسق هذه العملية شخص يطلق على نفسه الحاج ابوذر وباستشارة مجموعة سايبرانية تابعة لمحور المقاومة

وقد عقبت بعض وسائل الاعلام العبرية على الحدث قائلة أن الاف التهديدات السيبرانية وصلت إلى الإسرائيليين من قبل مجهولين.

الجدير بالذكر أنه من أهم العمليات التي قامت بها مجموعة سايبري الحرم هي استهداف صفحة الاولمبياد التي انهال عليها بالتعليقات التي وصلت الى 70 الف رد وتعليق ادرجت على صفحته احتجاجا وادانة على عدم تقييد رياضيي الكيان الصهيوني في الألعاب الأولمبية لهذا العام.

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