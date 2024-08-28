العميد ولي وند: إيران لا تجامل مع أحد في الدفاع عن البلاد وحفظ الأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر حفل افتتاح الدورة الـ35 لإدارة الجيش، العميد محمد حسن دادرس نائب القائد العام للجيش، والعميد ولي وند زماني، قائد جامعة القيادة وأركان الجيش، العميد الهامي نائب قائد قوات الدفاع الجوي، العميد يوسف قرباني نائب منسق القوات البرية للجيش.

وقال العميد ولي وند، الذي كان قائداً لجامعة القيادة ومقر الجيش، في هذا الحفل: إن جمهورية إيران الإسلامية ليس لديها أي تجامل مع أي شخص في الدفاع عن البلاد والحفاظ على الأمن، وعلى هذا الأساس، يجب أن تبدأ في تدريب المتخصصين والموظفين. واستخدام أقصى قدر من الصرامة في هذه التدريبات يتطلب تدريب الضباط ذوي الخبرة لتحسين الأمن.

وأشار إلى عملية الاختيار في الجامعة، وقال: شارك في الاختبار أكثر من ألف شخص، وبعد الانتهاء من عملية الاختبار تم اختيار عدد محدود للمشاركة في هذه الدورة.

/انتهى/