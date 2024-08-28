قائد الثورة الاسلامية يستقبل زعيم الوطني لتركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، مساء اليوم الاربعاء، الزعيم الوطني لتركمانستان قربان قلي بردي محمدوف، والوفد المرافق له.

يتبع....