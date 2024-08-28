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٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٠٩ م

قائد الثورة الاسلامية يستقبل زعيم الوطني لتركمانستان

قائد الثورة الاسلامية يستقبل زعيم الوطني لتركمانستان

التقى الزعيم الوطني لتركمانستان، قربان قلي بردي محمدوف والوفد المرافق له مساء اليوم مع قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، مساء اليوم الاربعاء، الزعيم الوطني لتركمانستان قربان قلي بردي محمدوف، والوفد المرافق له.

يتبع....

رمز الخبر 1947978

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