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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٤٨ ص

إصابة 4 مستوطنين في عملية مزدوجة بالضفة الغربية

إصابة 4 مستوطنين في عملية مزدوجة بالضفة الغربية

قالت وسائل إعلام عبرية؛ إن 3 من الجنود والمستوطنين، أحدهم قائد لواء برتبة عقيد، أصيبوا بجراح، جراء تفجير سيارتين مفخختين في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني، ومستوطنة كرمي تسور بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت وسائل اعلام عبرية إلى أن مسلحا فلسطينيا، دخل إلى مستوطنة كرمي تسور، وقام بدهس حارس المستوطنة، وفتح النار على المستوطنين، فيما انفجرت السيارة التي كان يقودها بالمكان.

وفي مستوطنة غوش عتصيون التابعة للتجمع الاستيطاني، قرب بيت لحم، دوى انفجار قوي، نتيجة سيارة مفخخة، كانت داخل محطة للوقود في المكان.

وتظهر لقطات لحظة انفجار السيارة المفخخة، داخل محطة الوقود، التي خلفت كتلة لهب كبيرة، فضلا عن دوي انفجار سمع في قرى بيت لحم بصورة واضحة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن قائد لواء عتصيون العقيد غال ريتش، أصيب نتيجة إطلاق الجنود النار على أحد المنفذين، بعد أن هاجمهم في المكان.

وتظهر اللقطات، هجوم أحد الشبان المنفذين للعملية، على جنود الاحتلال، بيديه العاريتين، وهروبهم منه، داخل المحطة التي انفجرت فيها السيارة المفخخة، وقيامهم بإطلاق النار عليه وسقوطه شهيدا وإصابة بعضهم البعض.

/انتهى/

رمز الخبر 1948035

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