في عملية بطولية ... هلاك جنديين لجيش الاحتلال واصابة ثالث بالخليل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب المعلومات الأولية، فان عملية إطلاق النار نفذت من سيارة عابرة تُركت في المكان على الطريق رقم 35 في الخليل قرب حاجز ترقوميا، حيث تم هلاك إثنين من جنود الاحتلال وإصابة ثالث إصابة خطيرة.

وتمكن المنفذ من الانسحاب، فيما استنفر جيش الاحتلال في المكان ونصب الحواجز بحثا عن المنفذ.

وعقب عملية إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال الطرقات المؤدية إلى مداخل المدينة، حيث نصبت الحواجز العسكرية وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المسافرين، فيما شاركت طائرة مروحية لجيش الاحتلال في البحث عن منفذي عملية إطلاق النار.

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