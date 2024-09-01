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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٥٠ ص

في عملية بطولية ... هلاك جنديين لجيش الاحتلال واصابة ثالث بالخليل

في عملية بطولية ... هلاك جنديين لجيش الاحتلال واصابة ثالث بالخليل

اعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الاحد، بهلاك جنديين لجيش الاحتلال واصابة ثالث اصابة خطيرة جراء عملية إطلاق نار على سيارة تابعة لشرطة الاحتلال بالخليل جنوبي القدس المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب المعلومات الأولية، فان عملية إطلاق النار نفذت من سيارة عابرة تُركت في المكان على الطريق رقم 35 في الخليل قرب حاجز ترقوميا، حيث تم هلاك إثنين من جنود الاحتلال وإصابة ثالث إصابة خطيرة.

وتمكن المنفذ من الانسحاب، فيما استنفر جيش الاحتلال في المكان ونصب الحواجز بحثا عن المنفذ.

وعقب عملية إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال الطرقات المؤدية إلى مداخل المدينة، حيث نصبت الحواجز العسكرية وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المسافرين، فيما شاركت طائرة مروحية لجيش الاحتلال في البحث عن منفذي عملية إطلاق النار.

/انتهى/

رمز الخبر 1948076

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