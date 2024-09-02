  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٤٤ ص

شهداء واشتباكات في جنين والاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي

شهداء واشتباكات في جنين والاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية لليوم السادس على التوالي، في حين أغلق الاحتلال المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في كفر دان شمالي جنين، وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي داخل مخيم جنين.

وأكد الهلال الأحمر استشهاد شخص وإصابة آخر في حالة حرجة، جراء قصف الاحتلال موقعا كان فيه مجموعة من الشبان في بلدة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين.

وتحاصر قوات الاحتلال مستشفى خليل سليمان الحكومي ومستشفى ابن سينا، وتعرقل عمل فرق الإنقاذ وتمنعها من دخول مخيم جنين.

في الأثناء، استهدف قناص إسرائيلي الطواقم الصحفية وطاقم الجزيرة قرب مدخل مخيم جنين.

وشنت قوات الاحتلال اقتحامات لمنازل الفلسطينيين وعبثت بممتلكاتهم وعاثت خرابا خلال عمليات التفتيش، واعتقلت شابين شرق جنين.

/انتهى/

رمز الخبر 1948125

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات