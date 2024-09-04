مصادر سوریة: لا یوجد أی مؤشر یستدعی إمکانیة عقد لقاء بین الأسد وأردوغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المصادر السورية الموثوقة: إنه لا جديد في تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن إمكانية استعداد الأتراك لمناقشة سحب قواتهم من الشمال السوري.



وأضافت المصادر: لا تطمينات أو ضمانات تركية حتى اللحظة بشأن مسالة سحب قواتهم من الشمال السوري.



وتابعت: لا تزال المبادئ التي أعلنها الأسد قائمة وبينها تحديد مرجعية تستند إليها عملية التفاوض إلى القانون الدولي.



واختتمت المصادر للميادين: ومن المبادئ أيضاً الإقرار بالانسحاب من الأراضي السورية على أن يتم التفاهم لاحقاً بشأن كيفية حدوثه.



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