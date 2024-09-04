مصادر سوریة: لا یوجد أی مؤشر یستدعی إمکانیة عقد لقاء بین الأسد وأردوغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المصادر السورية الموثوقة: إنه لا جديد في تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن إمكانية استعداد الأتراك لمناقشة سحب قواتهم من الشمال السوري.
وأضافت المصادر: لا تطمينات أو ضمانات تركية حتى اللحظة بشأن مسالة سحب قواتهم من الشمال السوري.
وتابعت: لا تزال المبادئ التي أعلنها الأسد قائمة وبينها تحديد مرجعية تستند إليها عملية التفاوض إلى القانون الدولي.
واختتمت المصادر للميادين: ومن المبادئ أيضاً الإقرار بالانسحاب من الأراضي السورية على أن يتم التفاهم لاحقاً بشأن كيفية حدوثه.
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أكدت مصادر سورية أنه لا يوجد أي مؤشر يستدعي إمكانية عقد لقاء على مستوى وزاري أو رئاسي بين الجانبين في وقت قريب.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المصادر السورية الموثوقة: إنه لا جديد في تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن إمكانية استعداد الأتراك لمناقشة سحب قواتهم من الشمال السوري.
رمز الخبر 1948215
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