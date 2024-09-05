العميد تنكسيري: ضمان أمن الجزر الايرانية في الخليج الفارسي من المهام الرئيسية لبحرية حرس الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية، الأدميرال علي رضا تنكسيري، بتفقد الاستعدادات للوحدات القتالية العملياتية المتمركزة في منطقة جزر نازعات الايرانية، وهي مجموعة من أربع جزر هي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وسيري في الخليج الفارسي بالقرب من مضيق هرمز.

وأكد تنكسيري في هذه الزيارة أن الحفاظ على أمن جزر نازعات هو أحد المهام الرئيسية للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية.

وقال إن أحد الأهداف المهمة لهذه الزيارة كان التقييم العملي للمعدات الملحقة بوحدات الدفاع في الجزر ومضيق هرمز، مضيفًا أنه بفضل الله، فإن جميع الأنظمة بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار وغيرها من الأنظمة والمعدات الملحقة للدفاع عن أمن وسلام أمتنا الحبيبة، في وضع تشغيلي.

وفي رسالة إلى الدول المجاورة والصديقة في الخليج الفارسي وبحر عمان، قال قائد البحرية في حرس الثورة: "أكدنا عدة مرات أن رسالتنا إلى الدول المجاورة والبلدان الإسلامية هي الصداقة والأخوة والوحدة، وأن وجود الأعداء والأجانب في هذه المنطقة ليس إلا لبث الفرقة واثارة الفتنة"، مضيفا: "سنقف أقوياء وصامدين في وجههم في انحاء العالم".

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