سفير إيران لدى أرمينيا: الأمال حول زنغزور لن تتحقق ابداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهدي سبحاني، سفير إيران لدى أرمينيا، في حديث مع الصحفيين: "موقفنا بشأن رفع الحصار واضح تماما، نحن لسنا ضد إزالة العوائق، ولكن جميع عمليات إزالة العوائق يجب أن تكون تحت السيادة الإقليمية والوطنية لأرمينيا.

وأكد كذلك: ان الامال المتعلقة بقضايا مثل زنغزور لن يتم تحقيقها أبدًا.

وعن مشاركة دول ثالثة في هذه العملية قال سبحاني: لقد أعلنت الحكومة الأرمينية ذلك بوضوح. نحن نؤيد فكرة أن تكون جميع الضوابط تحت سيادة أرمينيا.

وتابع: نحن الآن لسنا في القرن التاسع عشر، بل في القرن الحادي والعشرين وتتمتع الدول بالاستقلال والسيادة وتمارس هذه السيادة.

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