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٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٣١ م

سفير إيران لدى أرمينيا: الأمال حول زنغزور لن تتحقق ابداً

سفير إيران لدى أرمينيا: الأمال حول زنغزور لن تتحقق ابداً

قال سفير إيران لدى أرمينيا اليوم، إن الامان المتعلقة بممر "زنغزور" لن تتحقق أبداً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهدي سبحاني، سفير إيران لدى أرمينيا، في حديث مع الصحفيين: "موقفنا بشأن رفع الحصار واضح تماما، نحن لسنا ضد إزالة العوائق، ولكن جميع عمليات إزالة العوائق يجب أن تكون تحت السيادة الإقليمية والوطنية لأرمينيا.

وأكد كذلك: ان الامال المتعلقة بقضايا مثل زنغزور لن يتم تحقيقها أبدًا.

وعن مشاركة دول ثالثة في هذه العملية قال سبحاني: لقد أعلنت الحكومة الأرمينية ذلك بوضوح. نحن نؤيد فكرة أن تكون جميع الضوابط تحت سيادة أرمينيا.

وتابع: نحن الآن لسنا في القرن التاسع عشر، بل في القرن الحادي والعشرين وتتمتع الدول بالاستقلال والسيادة وتمارس هذه السيادة.

/انتهى/

رمز الخبر 1948269

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