سفير ايران لدى بغداد: الرد على "اسرائيل" سيتم في الوقت المناسب..لدينا علاقات عميقة ومتجذرة مع العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار سفير إيران لدى بغداد الى رد ايران على الكيان الصهيوني انتقاما لدماء رئيس المكتب السياسي السابق لحماس، اسماعيل هنية وقال: "رد الفعل الإيراني على اغتيال الشهيد هنية سيتم في الوقت المناسب".

وأكد آل صادق: "عملية الوعد الصادق كانت استعراضاً للقوة، لكن العملية المقبلة ستكون باستخدام القوة، وبإذن الله سيكون الرد الإيراني حاسماً".

وفي إشارة إلى مسار العلاقات الدبلوماسية بين طهران وبغداد، تحدث السفير عن زيارة الرئيس بزشكيان إلى العراق والتي ستكون زيارته الأولى للخارج، وقال: “العراق بلد كبير ومهم وجار ولنا حدود طويلة مع هذا البلد”.

وتابع: نحن نخطط حاليا لزيارة رئيس الجمهورية الى العراق. وتأتي هذه الرحلة في اطار الدور الذي يلعبه العراق؛ حيث لعب دورا مهما في حل مشاكل إيران مع الدول المجاورة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وتستمر جهود بغداد لتطبيع العلاقات مع الأردن ومصر وبعض الدول الأخرى.

وأكد السفير الايراني في ختام قوله: "لدينا علاقات عميقة ومتجذرة مع العراق".

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