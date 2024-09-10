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١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٢٥ ص

كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا ينفك من إيران

كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا ينفك من إيران

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بعض البنود التي جاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي حول الجزر الثلاث.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اعتبر بعض بنود بيان مجلس التعاون الخليجي خلال جلسة وزراء خارجية الدول الاعضاء في الرياض غير بناءة وغير مثمرة ومكررة.

ورفض كنعاني وبشدة البند المتعلق بالجزر الايرانية في الخليج الفارسي، مؤكدا ان الجزر الايرانية الثلاث ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا ينفك من اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعتبر أي ابداء رأي من الاجنبيين بشأن توطين السكان في الجزر الثلاث او سفر المسؤولين السياسيين او العسكريين الايرانيين الى هذه الجزر او اجراء مناورات عسكرية اجنبية على حدود اراضيها تدخلا في سيادتها وستدينه.

كما رفض كنعاني إدراج مطالبة الكويت الأحادية بشأن حقل "ارش" في البيان الختامي لوزراء خارجية هذا المجلس قائلا: "إن إصدار البيانات المتكررة وتقديم المطالبات الأحادية ليس له قيمة قانونية ولا يثبت حقا للجانب الكويتي".

وتابع كنعاني إن الحل المنطقي والمثمر الوحيد فيما يتعلق حقل ارش هو العودة إلى طاولة المفاوضات الفنية والقانونية والحوار الثنائي من أجل التوصل إلى اتفاق دائم يقوم على حسن الجوار واحترام المصالح المشتركة.

وأكد كنعاني أن إيران ملتزمة بالقوانين والتعهدات الدولية لذلك فهي تعتبر التصريحات التي لا أساس لها من الصحة والمتعلقة ببرنامجها النووي السلمي لا قيمة لها.

وختم قائلا: "انه رغم رفض ايران للوجود العسكري للأجانب في المنطقة، ستواصل دورها الفعال والبناء في ضمان أمن المياه الإقليمية والممرات المائية".

/انتهى/

رمز الخبر 1948366
شیرین سماره

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