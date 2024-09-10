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١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٨ م

القوات المسلحة اليمنية تعلن اسقاط طائرة أمريكية MQ_9

القوات المسلحة اليمنية تعلن اسقاط طائرة أمريكية MQ_9

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع"، إن "دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة أمريكية نوع "MQ_9" أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء صعدة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد سريع إلى أن "هذه الطائرة تعد الثانية التي تسقطها دفاعاتنا خلال 72 ساعة والتاسعة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وأوضح أن "العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، مؤكدا استمرارية عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

القوات المسلحة اليمنية تعلن اسقاط طائرة أمريكية MQ_9

إلى ذلك، أشادت القوات المسلحة اليمنية بالعملية الفدائية للشهيد المجاهد "ماهر الجازي"، والذي انتصر لدماء الشهداء بغزة بالطريقة المناسبة، داعية كافة أبناء الأمة إلى تأدية واجباتهم الدينية والاخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة.

/انتهى/

رمز الخبر 1948369

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