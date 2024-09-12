  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٣٩ م

قائد الثورة يحضر مراسم رفع الغبار عن مرقد الامام الرضا عليه السلام ويزور قبر الشهيد رئيسي

قائد الثورة يحضر مراسم رفع الغبار عن مرقد الامام الرضا عليه السلام ويزور قبر الشهيد رئيسي

جرت مراسم تنظيف ورفع الغبار عن المرقد الطاهر للامام الرضا (ع) في الأيام الاولى من شهر ربيع الاول وذلك بحضور قائد الثورة الاسلامية حيث حضر على هامش المراسم، عند مدفن الشهيد حجة الاسلام والمسلمين رئيسي ليقرا سورة الفاتحة المباركة.

وافادت وكالة مهر للانباء، انه اقيمت مراسم تنظيف ورفع العبار عن الضريح الطاهر لثامن الحجج الامام علي بن موسى الرضا (علیه ‌آلاف‌ التحیه ‌والثناء) بحضور قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي وجمع من علماء الدين ومتولي الروضة الرضوية المقدسة وخدام الروضة الرضوية المقدسة.

وخلال هذه المراسم المفعمة بالاجواء المعنوية وعطر الولاية والامامة، قرأ الخطباء الزيارة الجامعة الكبيرة وأمين الله، وذكروا مناقب ومراثي أهل البيت سلام الله عليهم بمناسبة أيام استشهاد الامام الحسن العسكري عليه السلام.

وعلى هامش المراسم، حضر اية الله الخامنئي عند مدفن الشهيد حجة الاسلام والمسلمين رئيسي ليقرا سورة الفاتحة المباركة.

رمز الخبر 1948432

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات