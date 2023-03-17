قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة في الصحن الرضوي الشريف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيلقي قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد "علي الخامنئي"، كلمة في الصحن الرضوي الشريف بحرم الامام الرضا (ع) بمناسبة بداية العام الإيراني الجديد.

وسيلقي قائد الثورة الاسلامية كلمة في صحن حرم الامام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام وذلك بمناسبة راس السنة الشمسية (عيد النوروز) الذي يصادف أول يوم من فصل الربيع فذلك عقب ثلاث سنوات من عدم اجراء هذه المراسم بسبب جائحة كورونا .

واعلن هذا النبا ممثل الولي الفقية في محافظة خراسان الرضوية آية الله السيد أحمد علم الهدى وسادن الروضة الرضوية احمد مروي ومحافظ خراسان الرضوية يعقوب علي نظري في بيان مشترك ودعو المواطنين الى المشاركة في مراسم كلمة قائد الثورة الاسلامية .

وسيبدأ العام الايراني الجديد في 21 مارس الجاري.

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