رئيس غرفة إيران: لدينا القدرة على مضاعفة صادراتنا إلى العراق بمقدار 20 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال صمد حسن زاده، اليوم، في اجتماع مجلس رؤساء الغرف في عموم البلاد، في إشارة إلى اجتماع مجلس الغرفة مع وزير الصناعة والتعدين والتجارة: في هذا الاجتماع تم تقديم توضيحات حول غرفة إيران، كما قدم الوزير اقتراحات مستشارية حول العلاقات الاقتصادية بين ايران والدول المختلفة.

وعن الرحلة إلى العراق مع الرئيس أضاف: بالنظر إلى الظروف السائدة في العراق، أعتقد أن نشطاء القطاع الخاص الإيراني يمكنهم القيام بأعمال تجارية في العراق في مجال البناء، وتصدير الخدمات الفنية والهندسية، ومواد البناء، وصناعة المواد الغذائية و...

وأضاف حسن زاده: "إذا حصلت الحكومة على الدعم اللازم لتطوير العلاقات التجارية مع العراق، فيمكننا مضاعفة صادراتنا غير النفطية إلى هذا البلد من 10 مليارات دولار اليوم الى 20 مليار دولار".

وصرح رئيس غرفة إيران: أكثر من 40 شركة في مجال الخدمات الفنية والهندسية التي استثمرت في العراق قبل وجود داعش لديها طلب بقيمة 900 مليون يورو من حكومة هذا البلد ومنذ ذلك الحين لم تكن قادرة على جمع مطالبها. وطبعا وقتها قدم بنك تنمية الصادرات لهذه الشركات تسهيلات تصل إلى 200 مليون يورو لسداد جزء من ديونها بسبب وجود مشاكل لديها على صعيد تداول الموارد.

وأضاف: خلال زيارة الرئيس إلى العراق ناقشنا وشرحنا الأضرار الجسيمة التي لحقت بهذه الشركات وتفاصيل أخرى بحضور مسؤولي الحكومتين.

وقال حسن زاده: "لحل المشكلة، انتهزنا فرصة مدتها عام واحد لفتح الحسابات المجمدة لهؤلاء الأشخاص لدى البنوك، وشكل ممثلون من الجانبين مجموعة عمل، وخلال فترة العام هذا، يتم تمهيد الطريق لسداد المطالبات المعلقة للشركات الإيرانية."

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