لبنان...100 شهيد وأكثر من 400 جريح في العدوان الإسرائيلي الواسع على الجنوب والبقاع+فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 100 شخصاً، وإصابة أكثر من 400 آخرين، بينهم أطفال ونساء ومسعفون، من جراء العدوان.

وبينما يستمر العدوان، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى "الوقوف مع الحق وردع العدوان على لبنان".

وشدد ميقاتي على أنّ العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان يمثّل "حرب إبادة جماعية بكل ما للكلمة من معنى، وهدفها تدمير القرى اللبنانية".

وبدوره، أكد مصباح العلي، وهو مستشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، تلقي مكتب الوزير تسجيلاً صوتياً يتضمن دعوة إلى إخلاء المكتب.

وفي حديث إلى الميادين، شدد العلي على أنّ لبنان الرسمي سيرد عبر المحافل الدولية على التهديد الإسرائيلي، مشيراً إلى أنّ "توجيه تهديد مباشر إلى مبنى حكومي له دلالات".

وأضاف مستشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أنّ "الشبكة الأرضية للاتصالات لم يتم اختراقها".

يتبع..