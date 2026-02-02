لبنان... 6 جرحى في عدوان إسرائيلي استهدف مركبة في حاروف جنوبي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت مراسلة الميادين قد صرحت بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة حاروف، جنوبي لبنان.

وكذلك، قالت المراسلة بأن الموقع الإسرائيلي المستحدث في جبل الباط، أطلق رشقات رشّاشة باتجاه أطراف بلدة عيترون، قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أغار الاحتلال الإسرائيلي على بلدة عبا قضاء النبطية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 6 آخرين، فيما أوضحت وزارة الصحة أنّ من بين الجرحى طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وفتاة وفتى، كلاهما دون الـ18.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك السيادة اللبنانية واتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، باعتداءاته على القرى والبلدات في الجنوب والبقاع، وخرق الأجواء اللبنانية كافة بالمُسيّرات والطائرات الحربية.

