لبنان: سلسلة غارات تستهدف مربعاً سكنياً في عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت+ فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر للجزيرة بأن 10 انفجارات وقعت مساء اليوم في الضاحية الجنوبية ببيروت إثر سلسلة غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة.

وقال المصادر إن غارات عنيفة استهدفت مواقع قرب طريق المطار وفي منطقة بئر حسن ومحيط مستشفى الزهراء 10 بالضاحية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرات إف 35 نفذت الغارات بواسطة قنابل خارقة للحصون والهدف هو مقر هيئة أركان حزب الله .

أن هذه الغارات هي الأعنف التي تشهدها الضاحية الجنوبية خلال المواجهة الجارية، وهنالك مبان سويت بالأرض وارتفعت سحب دخان كثيفه من جهة حارة حريك ومناطق أخرى بالضاحية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من حزب الله إن ستة أبنية سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان الاحتلال قد شنّ عدواناً على الضاحية مستهدفاً في غارة جوية مبنىً سكني في منطقة القائم، وذلك بعدد من الصواريخ.

وأدى العدوان إلى ارتقاء شهيدين وإصابة 15 شخصاً بجروح، بينهم امرأة، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة اللبنانية.

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