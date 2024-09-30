  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٤٢ م

المقاومة العراقية تهاجم اهدافا حيوية في عمق كيان الاحتلال

المقاومة العراقية تهاجم اهدافا حيوية في عمق كيان الاحتلال

اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق استهداف اهداف حيوية لكيان الاحتلال بالصواريخ والمسيرات في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

أُذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَ اللَهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

صدق الله العلي العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين 30-9-2024 الأهداف التالية :

1. هدف حيوي بواسطة صواريخ الأرقب.

2. هدف حيوي في حيفا المحتلة بواسطة الطيران المسير.

3. هدف حيوي في ميناء حيفا بواسطة الطيران المسير.

4. هدف حيوي وسط اراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير.

وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

(وَمَا النَصْرُ إِلَا مِنْ عِندِ اللَهِ إِنَ اللَهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الإثنين ٢٦ - ربيع الاول - ١٤٤٦ هـ

/انتهى/

رمز الخبر 1949083

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات