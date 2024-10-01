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٠١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٠٣ ص

جیش الاحتلال يبدأ عملية برية داخل لبنان...والمقاومة تستهدف تحركاته بشكل مباشر

جیش الاحتلال يبدأ عملية برية داخل لبنان...والمقاومة تستهدف تحركاته بشكل مباشر

بدأ الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من الثلاثاء عملية عسكرية برية في لبنان، بعد أيام من شن غارات جوية دامية أدت لاستشهاد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله والعديد من مساعديه، إلى جانب نحو ألف شخص آخرين في مناطق عديدة من البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن قوات الجيش بدأت عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان "بدأنا عملية برية محددة جنوبي لبنان وفقا لقرار المستوى السياسي".

وأضاف أن العملية البرية بدأت قبل ساعات بتوجيه من القيادة السياسية، وتشمل عددا من القرى القريبة من الحدود.

وأوضح أن الجيش يعمل وفقا لخطة منتظمة تشرف عليها هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية.

وتلقى الاحتلال الإسرائيلي في الساعتين الماضيتين ضربات نوعية من المقاومة الإسلامية في لبنان التي استهدفت تحركاته عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

وفي التفاصيل، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية، منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء،  قوة لجنود الاحتلال الإسرائيلي ‏عند بوابة مستوطنة شتولا بالقذائف المدفعية، مؤكدين تحقيق إصابات مباشرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1949099

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