إيران تحذر أمريكا عبر السفارة السويسرية من التدخل بعد هجومها على "اسرائيل"

وٱفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد وزير الخارجية الايراني: "أي إجراء جديد من قبل الكيان الصهيوني أو داعمي هذا الكيان سيقابل برد أكثر صرامة من إيران".



وبشأن ما قيل أن إيران أبلغت أمريكا قبل الهجوم، نفى عراقجي هذا الخبر، وقال: "أولا، تبادل الرسائل لا يعني التنسيق، ثانيا لم يتم تبادل أي رسائل، لكن منطقياً، بعد الهجوم، كان من الضروري توجيه تحذيراتنا إلى جميع الأطراف، بما في ذلك الأميركيين، وقد تم ذلك".



واضاف: "لقد تم توجيه إنذار الليلة الماضية إلى السفارة السويسرية بشكل تفصيلي لإبلاغه إلى الأمريكيين، وكان جوهره أن هذا الهجوم عمل دفاعي لنا، والذي تم تنفيذه وفقًا للمادة 51 لميثاق الامم المتحدة، وكان من حقنا أن نقوم بذلك"، مؤكدا: "قمنا بالدفاع عن أنفسنا، وقد تمت عمليتنا، ولا ننوي الاستمرار إلا إذا ردت الأطراف الأخرى".



وشدد في الختام: "نحذر القوات الأمريكية وندعوها لعدم التدخل وإلا فإنها ستواجه ردنا القاسي".



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