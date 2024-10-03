اكتشاف كأس فخار عمره 5000 سنة في محافظة همدان غرب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح رئيس إدارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في منطقة أسد أباد في محافظة همدان غرب ايران، كمران أكبري شايغان هذا الخبر وقال: يعود تاريخ هذا الكأس الفخاري إلى الألف الثالث قبل الميلاد وتم العثور عليه في سهل أسد آباد.

وأضاف: تم التعرف على الكأس الفخارية المذكورة وإهدائها لهذا القسم من قبل السيد أرمان فافايي، الدكتور في علم الآثار، والذي تعاون مع هذا القسم في دورات علم الآثار المختلفة كباحث أثري.

صرح رئيس قسم التراث الثقافي للسياحة والحرف اليدوية في أسد آباد: بناءً على المقارنات التصنيفية والأدلة الأولية، يمكن القول أن هذا الكأس ينتمي إلى الفترة المعروفة باسم غودين الثالث (غودين الثلاثة) في التسلسل الزمني المشترك لهذه المنطقة.

وأضاف: سيتم نقل هذا الكأس من المدينة إلى المحافظة لإجراء مزيد من الدراسات وتحديد تاريخه بالضبط بعد الإجراءات الإدارية، وبعد الدراسات والتحقيقات سيتم نقله إلى متحف تاريخ وثقافة مدينة أسد أباد للعرض العام.