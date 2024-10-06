سفير إيران لدى روسيا: سياسة ضبط النفس التي مارسناها أظهرت أن وقف إطلاق النار لم يكن سوى كذبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال مراسم تأبين شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله والعميد عباس نيلفروشان ومرافقيهما، والتي اقيمت في المركز الإسلامي بموسكو يوم السبت، قال جلالي أنه قبل عملية "الوعد الصادق 2"، أساء العدو تفسير ضبط النفس الإيراني، وحول الايحاء بأن إيران لن ترد بسبب الخوف.

وأوضح: لو ردت إيران حينها لاتخذت ذلك ذريعة لتقديم طهران كعائق أمام وقف إطلاق النار.

وقال سفير إيران لدى روسيا: لقد مارست بلادنا ضبط النفس حتى أدرك الجميع أن قضية وقف إطلاق النار ليست أكثر من لعبة وكذبة.

وفي بداية كلمته في هذا الحفل عزى السفير جلالي باستشهاد اساطير المقاومة وقال: علينا أن نشكر الله الذي وضعنا في الجزء الصحيح من التاريخ وفي صف رسول الإسلام (ص) والأئمة الطاهرين (ع) والشهداء. إن الشهيد السيد حسن نصر الله هو أحد الارصدة العظيمة لهذه المدرسة، وما يميز هذه المدرسة أنها تنتج مجاهدين دؤوبين لا يكلون.

وحذر جلالي من الحرب النفسية التي يمارسها الكيان الصهيوني وقال: إن الحرب النفسية هي خدعة من الأعداء لتدمير حزب الله، هدفها إحداث شرخ في صفوف المؤمنين وحركة المقاومة، مثلما حاول أعداء أبي عبد الله (ع) أن يقولوا إنه باستشهاده انتهت حركة المقاومة.

وأشار إلى تصريحات سماحة قائد الثورة في صلاة الجمعة بطهران، واضاف: أن الحضور القوي لقائد الثورة وتصريحاته الحكيمة، وكذلك المشاركة الكبيرة للإيرانيين في صلاة الجمعة بطهران، أظهر أن الإيرانيين متمسكون بنفس الولاء الذي قطعوه مع إمامهم.

وصرح سفير إيران في روسيا ان بحسب التقليد الإلهي سيتحقق انتصار المقاومة، وقال: ليس لنا إلا الله، ولأننا لسنا منفصلين عن جبهة الحق، فنحن أقوياء ونشعر بالسرور لأن الأمة الإسلامية بأكملها لديها مثل هذه الروح، وحضور المهتمين من روسيا في حفل تابين شهداء المقاومة، هو انتصار. السيد حسن استشهد لكن النصر باق.

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