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٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٥٩ م

المقاومة الاسلامية في العراق تهاجم 5 أهداف بخمس عمليات منفصلة وسط وشمال الأراضي المحتلة

المقاومة الاسلامية في العراق تهاجم 5 أهداف بخمس عمليات منفصلة وسط وشمال الأراضي المحتلة

هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، خمسة أهداف بخمس عمليات منفصلة وسط وشمال أراضينا المحتلة، بواسطة صواريخ الأرقب "كروز مطوّر"، والطائرات المسيّرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الاسلامية في العراق: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء 8-10-2024، خمسة أهداف بخمس عمليات منفصلة وسط وشمال أراضينا المحتلة، بواسطة صواريخ الأرقب "كروز مطوّر"، والطائرات المسيّرة.

وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1949374

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