عراقجي: زيارتي للسعودية بهدف المباحثات حول القضايا الاقليمية وتطورات المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي الذي يزور السعودية قال لدى وصوله إلى الرياض بخصوص أهداف هذه الزيارة: علاقاتنا مع السعودية علاقة متنامية وتتحرك في اتجاه جيد.

وأضاف: الهدف من زيارتي هو بالطبع التشاور حول القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة، وكذلك الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والنازحين الآن في لبنان.

وتابع وزير الخارجية: مناقشة القضايا الإقليمية هي الهدف الأول لزيارتي، وبالطبع سيتم بالتأكيد مناقشة القضايا الثنائية في زيارة منفصلة. ونأمل أن تؤدي هذه المشاورات إلى تحسين الظروف لفلسطين ولبنان، فضلا عن السلام في المنطقة.

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