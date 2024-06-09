باقري يزور العراق يوم الخميس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "محمد كاظم آل صادق" في مقابلة صحفية بخصوص رحلة علي باقري إلى العراق: "وفقًا للخطة، سيزور السيد باقري العراق في نهاية هذا الأسبوع في رحلة تستغرق يومين".

وأشار إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها القائم بأعمال وزير الخارجية إلى سوريا ولبنان، وقال: "إن الرحلة إلى بغداد ستتم بالتزامن مع استمرار هاتين الرحلتين، وسيلتقي السيد باقري ويتشاور مع مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى خلال هذه الرحلة".

وتابع آل صادق: "سيتم خلال هذه الرحلة مناقشة القضايا الثنائية وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى احدث القضايا في المنطقة، بما في ذلك آخر التطورات في غزة وفلسطين".

وتابع السفير الإيراني لدى العراق: "إن الهدف الآخر لزيارة القائم بأعمال وزير الخارجية إلى بغداد هو تقديم الشكر للسلطات العراقية على إعرابها عن تعاطفها مع حكومة وشعب إيران بعد استشهاد الرئيس ووزير الخارجية الراحل ورفاقهما".

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