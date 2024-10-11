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١١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٠٧ م

حزب الله يصدر بيانا هاما بشأن تقرير نشرته وکالة "رويترز"

حزب الله يصدر بيانا هاما بشأن تقرير نشرته وکالة "رويترز"

أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله، اليوم الجمعة، بيانا تعليقا على تقرير نشرته وكالة "رويترز" أدعت فيه ذكر تفاصيل عن الحرب البرية في ‏حزب الله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان الصادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله: ‏أن "وكالة 'رويترز' نشرت تقريراً عما أسمته بالقيادة الجديدة للحرب البرية في ‏حزب الله وعن تفاصيل متعلقة بطبيعة ‏هذه الحرب وخططها وأسلحتها".

واكدت العلاقات الإعلامية لحزب الله في البيان، إن ‏هذا التقرير "هو محض خيال كتّاب رويترز وصحافييها ومستشاريها الأمنيين ‌‏ليس إلا، وبالتأكيد أن ما نسبته إلى قائد ميداني في حزب الله عار عن الصحة ‏جملة وتفصيلاً، وأن سياستنا ‏كما بات معلوماً وقد يكون من الضروري ‏التأكيد عليه مجدداً، أنه لا توجد مصادر في حزب الله، فضلاً عن ‏مصدر ‏قائد ميداني يقدم مثل هذه المعلومات الخطيرة المنسوبة إليه". ‏

الجمعة 11-10-2024‏

‏07 ربيع الثاني 1446 هـ

/انتهى/

رمز الخبر 1949464

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