الايراني "هادي شوبان" يحرز لقب الوصيف لمستر أولمبيا 2024

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت فجر اليوم الأحد نهائيات مسابقات اللياقة البدنية وكمال الأجسام "مستر أولمبيا" في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وفي قسم الفيزياء الكلاسيكية تمكن "كريس بومستيد" من الفوز بلقب البطولة للمرة السادسة وبالتالي الجائزة 50 ألف دولار وبعد فوزه بالبطولة ودع عالم الاحتراف.

وقال الكندي بامساند في جزء من حديثه: "في هذه السنوات الـ 8، ركزت فقط على البطولة ولم أستطع الوصول إلى عائلتي وحياتي الشخصية كما ينبغي، أنا أب وهذا العام كان آخر عام رأيتموني فيه على المسرح".

كما فاز الرياضي الايراني هادي شوبان بلقب الوصيف في فئة "البكيني" وبالتالي فاز بجائزة قدرها 250 ألف دولار في هذه المسابقة.

وفي العام الماضي ايضا حصل هادي شوبان على المركز الثاني في هذه المسابقة، والآن هو للعام الثاني على التوالي يحصل على المركز الثاني. كان قد احرز شوبان لقب مستر أولمبيا في عام 2022.

هذا وفاز الرياضي "سمسون" بلقب بطولة مستر أولمبيا 2024 وجائزة هذه المسابقة البالغة 600 ألف دولار، وبعد إعلان النتيجة عانق هادي شوبان وهنأه رياضي بلادنا أيضًا.

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