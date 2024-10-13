في رسالة الى قائد الثورة...ابنة الشهيد سليماني: باستشهاد السيد نصرالله فقدنا الحاج قاسم مرة اخرى

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها بعثت زينب سليماني، ابنة اللواء الشهيد قاسم سليماني برسالة الى قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي حيال التطورات الاخيرة في المنطقة بما فيها لبنان وغزة.

وعزت زينب سليماني في هذه الرسالة قائد الثورة الاسلامية باستشهاد الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله وقالت: "باستشهاد السيد حسن نصر الله فقدنا الحاج قاسم مرة أخرى".

وأضافت ابنة الشهيد سليماني: "إن إدارة سماحتکم، كقائد يتحلى بالعلم والوعي الكامل بالزمان، هي أعظم معلم في هذا العصر الملتهب".

وتابعت: "بعد كل هذه التجارب والمصاعب، أصبح الشعب الإيراني اليوم أكثر اهتمامًا بالمثل العليا والأهداف السامية والإجراءات التي يتخذها قائدهم العالم أكثر من أي وقت مضى".

وختمت بقولها: "تركت أبي المجاهد هذه النصيحة الحكيمة للتاريخ بلغة مليئة بالحب والمودة في وصيته المليئة بالعقول، ونصح الجميع أن يعتبروا سماحتكم "عزيزا" و"يلتفوا حولكم كقائد حكيم ومظلوم".

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