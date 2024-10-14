أفادت وكالة مهر للأنباء أن "أمير علي حاجي‌زاده"، قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية في إيران، قد شكر في رسالة له، المسؤولين المدنيين والعسكريين وأبناء الشعب الإيراني الشريف على رسائلهم المليئة بالتقدير والشكر.

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بكل سرور وامتنان، وفي ردّي على رسائل المحبة من المسؤولين المحترمين في الحكومة والجيش، وأبناء الشعب الإيراني الشريف، التي تعكس تقديرهم للمقاتلين المجهولين والعديد من أفراد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية في ايران، أتوجه بالشكر الجزيل لهم.

وبلا شك، فإن العملية الناجحة "وعد صادق 2"، التي هدفت إلى فرض أقل العقوبات على الكيان الصهيوني البغيض والمجرم على إثر استشهاد ضيفينا الكريمين "الدكتور إسماعيل هنية" و"السيد حسن نصر الله"، إلى جانب العديد من الأبرياء في غزة ولبنان، قد تمت بقرار موحد من مسؤولي النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، والدعم اللامحدود من رئيس الجمهورية المحترم، وبإقرار وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي).

إن جنود القوة الجوفضائية لحرس الثورة، جنباً إلى جنب مع باقي القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أهبة الاستعداد واليقظة التامة، لمراقبة أي خطأ قد يرتكبه أعداء هذه البلاد، وسيوجهون ضربة قاسية ومؤلمة لجسد العدو المتداعي والمنهار إذا ما تجرأ على ارتكاب أي خطأ.

"نصر من الله وفتح قريب" موفقين ومرفوعي الرأس. إن شاء الله.

اللواء أمير علي حاجي‌زاده

قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية في إيران

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