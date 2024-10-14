رضائي: حزب الله استعاد تنظيمه القتالي وايام عصيبة تنتظر الصهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية، محسن رضائي على الضربات القاسية التي وجهها حزب الله اللبناني على الكيان الصهيوني خلال الايام الماضية وخاصة هجومه مساء امس الاحد على معسكر تدريب للواء الغولاني في بنيامينا بحيفا والذي وقع العشرات من الصهاينة بين قتيل وجريح.

وكتب محسن رضائي عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي X: "استعاد حزب الله تنظيمه القتالي بعد أن واجه موجة من الاغتيالات. والآن بدأ عملياته العسكرية الحربية وأوقات عصيبة تنتظر الصهاينة".

يذكر انه استهدف حزب الله مساء الاحد معسكر تدريب تابع للواء الغولاني للكيان الصهيوني في منطقة بنيامينا بحيفا، بطائرة مسيرة وتمكن من قتل واصابة العشرات من جنود العدو، حيث اعتبر وزير الحرب الاسرائيلي، يواف غالانت هذا الهجوم، هجوما مؤلما.

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