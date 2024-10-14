اسماء جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين لاقوا حتفهم بالأمس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موقع قناة روسيا اليوم اعلنت ان جيش الإحتلال الإسرائيلي نشر اسماء اربعة من جنوده الذين لاقوا حتفهم الليلة الماضية إثر العملية التي نفذها حزب الله على مقر قوات غولاني في بنيامينا في جنوب حيفا شمال فلسطين.

وجنود الاحتلال هم: الرقيب "عمري تيماري" 19 سنة من مذكريت باتيا جندي تدريب مشاة الرقيب "يوسف هيب" 19 سنة من طوبا زنغرية جندي تدريب مشاة الرقيب "يواف عجمون" 19 سنة من بنيامينا جفعات آدا جندي تدريب مشاة والرقيب "ألون عميتاي" 19 عاماً من راموت نفتالي، جندي تدريب مشاة.

وقد ادعى الاحتلال الاسرائيلي أن ثمانية جنود أخرين اصيبوا خلال هذه العملية فيما اعلن سابقا بعد عملية حزب الله ان اربعة جنود قتلوا واصيب اكثر من 50 اخرين.

فيما اعلن حزب الله ان هذه العملية عملية مركبة ومعقدة تم حلالها اطلاق عشرات الصواريخ نحو اهداف في نهاريا وعكا من اجل تضليل انظمة الدفاع الجوية للحتلال الصهيوني نحو اهداف خاطئة.

وبالتزامن مع ذلك استهدف حزب الله معسكر تدريب تابع للواء الغولاني للكيان الصهيوني في منطقة بنيامينا بحيفا، بطائرة مسيرة وتمكن من قتل واصابة العشرات من جنود العدو، حيث اعتبر وزير الحرب الاسرائيلي، يواف غالانت هذا الهجوم، هجوما مؤلما.

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