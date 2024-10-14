حزب الله يوسع النار لتصل منطقة "هشارون" شمال تل أبيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت مصادر عبرية، أنه دوت صافرات الإنذار في منطقة هشارون شمال تل أبيب، كما دوت صفارات الإنذار في نتانيا ومحيطها على نطاق واسع.

وقال مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوسي يهوشع: "حزب الله يوسع نطاق إطلاق الصواريخ إلى منطقة هشارون".

وقال حزب الله: "أطلقت المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:00) من صباح يوم الاثنين 14-10-2024 صلية صاروخية نوعية على ثكنة بيت ليد شرق نتانيا".

وأضاف "الحزب" في بيان له: "إن المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو والله على كل شيء قدير".

وتقع مدينة"هشارون" وسط الاراضي المحتلة وإلى الجنوب من مدينة "كفر سابا"، وغرب جدار الفصل مع الضفة الغربية، وتأسست عام 1964 بإتحاد 4 مستوطنات يهودية، وأصبحت مدينة عام 1990. وتبلغ مساحتها 19.2 كم2، كما بلغ عدد سكانها في عام 2007 قرابة 45,700 نسمة.

وتعتبر نتانيا أحد أهم المدن السياحية على ساحل فلسطين المحتلة وتعتبر من مدن المركز، وتقع الى الشمال من تل أبيب ب 20 كم والى الجنوب من الخضيرة وقيساريا.

جدير ذكره أن نتانيا مقامة على أراضي بلدة أم خالد الفلسطينية وتقع قبالة طولكرم، ويبلغ عدد سكانها قرابة ربع مليون مستوطن.

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