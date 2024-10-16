العميد احدي يبحث مع رئيس الأركان العُماني تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين

تم ذلك حول تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

لقاء الأمير عهدي مع رئيس أركان القوات المسلحة بسلطنة عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد محمد احدي رئيس العلاقات الدولية والدبلوماسية الدفاعية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى صباح اليوم (الأربعاء) وعلى رأس وفد عسكري رفيع المستوى مع الفريق الركن عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان القوات المسلحة العمانية وتحدثا معه.

ووصل الوفد العسكري إلى مسقط للمشاركة في أعمال لجنة الصداقة العسكرية المشتركة التاسعة عشرة، وتم التباحث وتبادل الآراء حول عدد من القضايا والموضوعات التي تهم الطرفين والتي تساعد على تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

وتعد زيارة مركز الأمن البحري وكذلك الكلية التقنية بوزارة الدفاع العمانية من بين الخطط الأخرى للوفد الايراني خلال إقامته في سلطنة عمان.