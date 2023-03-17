الادميرال ايراني: یجب علینا اجتثاث القوى الغريبة من المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن قائد القوات البحرية للجيش الايراني الأدميرال شهرام ايراني ان المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين والتي انطلقت يوم امس الخميس في شمال المحيط الهندي تركزت في يومها الاول على التنسيق والتعاون وانقاذ السفن التي تتعرض للهجوم ومواجهة العمليات الارهابية.

وقال الادميرال ايراني في تصريح متلفز اليوم الجمعة ان هذه المناورات محورها هو ارساء الأمن في البحار ، مضيفا "ان أمن كافة البحارين في العالم هو أمر يهمنا".

وشرح الاميرال ايراني "في اليوم الاول من المناورات البحرية المركبة 2023 كان تركيزنا على عمليات التنسيق والتعاون وانقاذ السفن التي تتعرض للهجوم ومواجهة العمليات الارهابية".

واشار بأن التصدي للارهاب البحري هو ايضا من ضمن اهداف هذه المناورات ، وقال " اليوم تواجدت بعض القوى الغريبة في المنطقة ما اعتبر تحديا يجب احتوائها والسيطرة عليها ولذلك تم استخدام كافة الادوات من السفن والطائرات في ساحة المناورات وقد جرت كافة التمارين بنجاح".

واوضح الادميرال ايراني ان الحل الاول لاجتثاث هذه القوى الغريبة من المنطقة هو وقوف دول المنطقة الى جانب بعضها البعض وهذا يؤدي الى توفير الامن في المنطقة وحماية كافة البحارين، لأن دول المنطقة تملك العلم والقوة والمعدات اللازمة لذلك.

وتابع الادميرال ايراني: ان الخطوة الثانية هي بناء التحالف بين الدول التي تشعر بالاحترام المتبادل وتحترم مصالح بعضها البعض ، فهذه الدول يمكنها ان تبني تحالفا اقليميا قائما على احترام المجتمع البشري وخاصة البحارين والسعي لارساء الامن في المنطقة.

هذا وتعتبر المناورات المركبة "حزام الامن البحري 2023" رابع مناورات من المناورات البحرية المركبة المشتركة لايران وروسيا والصين ، وتشارك فيها كازاخستان وباكستان ايضا بصفة مراقب.

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