في مراسم تكريم أدب الجهاد والمقاومة.. نشر تقريض قائد الثورة على كتاب "حَلّ الخريف"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مراسم الدورة السادسة عشرة لتكريم أدب الجهاد والمقاومة في زنجان، جرى نشر تقريظ الإمام الخامنئي على كتاب «حَلّ الخريف» الذي يروي سيرة حياة السيّدة فخرالسادات الموسوي والعميد الشهيد أحمد يوسفي، القائد في وحدة الهندسة القتاليّة التابعة لحرس الثورة الإسلاميّة في زنجان.

وجاء نصّ تقريظ قائد الثورة الإسلاميّة للكتاب كما يلي:

باسمه تعالى

يعلو ملامحَ حياة هذين الشابين عشقٌ ملتهب، وعزيمةٌ فولاذيّة، وإيمانٌ صادق، وقد صُوّرت بتعبير جميل وبليغ في هذا الكتاب. إنّها من تلك الروايات الصادقة التي يدفع سماعها وقراءتها أمثالَ هذا [العبد] الحقير إلى الشعور بالخجل، كما تكشف عن الفجوة الواسعة بيننا وبين هؤلاء المجاهدين الحقيقيّين.

ويروي كتاب "حل الربيع" حياة السيدة فخر السادات موسوي والعميد احمد يوسفي قائد الوحدة الهندسية للحرس الثوري، منطقة زنجان. ويقع الكتاب في 240 صفحة وهو بقلم كلستان جعفريان.

ان كتاب "حل الخريف" ليس يروي الحياة الشخصية والاسرية لشخصيتين فحسب بل يرسم ايضا العديد من حقائق ووقائع فترة الدفاع المقدس.