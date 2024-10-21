مصدر عسكري ايراني: الرد الإيراني مؤكد ويفوق تقديرات الصهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مصدر عسكري إيراني أوضح لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، إنه إذا كان في اجراء الصهاينة المحتمل استهداف المواقع عسكرية، فإن الرد الإيراني سيكون مؤكدا ويفوق تقديرات الصهاينة"إذا كان الاجراء المحتمل للصهاينة استهداف المواقع النووية، فإن إيران الى جانب ردها ستأخذ بنظر الاعتبار السياسات النووية.

وتابع في تصريح لوكالة تسنيم، وإذا كان الإجراء الصهيوني المحتمل، التأثير بطرق مختلفة على المنشآت والبنى التحتية، فمن المؤكد أن إيران لم تقدم أي تعهد بشان أن تلتزم بنطاق ونوع وشدة اجراءاتها بناء على الوضع السابق.

وأردف قائلا: هذه رسالة واضحة للصهاينة وانهم سيفهمون معناها بالتأكيد! متابعا ايران لن تتلكأ ولن تتسرع؛ الا ان انزال "العقاب" بحق المجانين لا تلغيه، وسيكون بطريقة بحيث تأتيهم في كل مرة المزيد من المفاجآت.

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