القسام تنفذ كمين محكم ضد اليات الاحتلال وتوقع قتلى وجرحى في صفوف جيشه

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه نفّذت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، كميناً محكماً ضد قوة هندسية إسرائيلية غربي مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، الذي تواصل المقاومة التصدي فيه لـ"جيش" الاحتلال بالعمليات النوعية، وسط حصار مطبق يفرضه الأخير منذ 17 يوماً.

وفي التفاصيل التي نشرتها كتائب القسّام، فقد رصد المجاهدون وصول آليات إسرائيلية، هي دبابة وناقلة جند، إضافةً إلى جرافتين عسكريتين من نوع "D9"، محمّلتين بعدد من مكعبات المواد المتفجّرة شديدة التدمير، إلى نقطة الكمين.

وبعد الرصد، استهدفت القسّام الجرافة الأولى بقذيفة "الياسين 105"، والثانية بعبوة "شواظ"، ما أدى إلى انفجار الآليات والمكعبات الناسفة بالرتل المتقدم وتدميره، ووقوع طواقم الآليات بين قتلى ومصابين.

وفي عملية أخرى نفّذتها شمالي مدينة غزة، دكّت كتائب القسّام مقرّ قيادة "جيش" الاحتلال، بقذائف "الهاون".

بدورها، قنصت كتائب شهداء الأقصى جندياً إسرائيلياً خلال تمركزه في أحد المباني، شرقي مخيم جباليا.

وفي شمالي مدينة غزة، قصفت كتائب شهداء الأقصى، بقذائف "الهاون"، تحشدات الاحتلال في مقر قيادة "الجيش".

أما غربي مخيم جباليا، فاستهدفت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا"، بقذيفة مضادة للدروع، محققةً إصابةً مباشرة.

ونشرت قوات الشهيد قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مشاهد توثّق دكها قوات الاحتلال في شرقي جباليا.

كما أظهرت المشاهد قصف كيبوتس "مفلاسيم"، في غلاف غزة، بصواريخ من عيار 107 ملم، في عملية مشتركة نفّذتها قوات الشهيد عمر القاسم مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين.