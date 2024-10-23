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٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٤٩ ص

قائد بالجيش الايراني: لا تجرؤ أي طائرة حربية على الاقتراب من حدود إيران

قائد بالجيش الايراني: لا تجرؤ أي طائرة حربية على الاقتراب من حدود إيران

شدد المستشار الأعلى لقائد القوات البرية للجيش، العميد سياوش مهماندوست انها لاتجرؤ أي طائرة حربية على الاقتراب من حدود إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد مهماندوست: "ان الدفاع الجوي للجيش جاهز للغاية بحيث لا تستطيع أي طائرة بدون طيار أو طائرة اخرى دخول المجال الجوي لإيران الإسلامية وتنفيذ أي عملية".

وشدد المستشار الأعلى لقائد القوات البرية للجيش: "لا تجرؤ أي طائرة مقاتلة على الاقتراب من حدود إيران الإسلامية، وذلك بسبب القوة الدفاعية للجيش، ومن المؤكد أن العدو لن يجرؤ على انتهاك المجال الجوي الإيراني في اى وقت".

وأوضح العميد مهماندوست: "تم نشر نظام قوي مضاد للصواريخ في إيران، وإذا لزم الأمر، سنتصرف في الوقت المحدد".

/انتهى/

رمز الخبر 1949895

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