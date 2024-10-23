الرئيسان الايراني والروسي يؤكدان على ضرورة تشكيل عالم متعدد الاقطاب واهمية توسيع العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الرئيس بزشكيان مع الرئيس فلاديمير بوتين مساء اليوم الاربعاء على هامش قمة البريكس في مدينة قازان الروسية.

وقال بزشكيان خلال هذا اللقاء: "بعد عودتي من عشق آباد حيث اجرينا لقاء، تابعت معظم التفاهمات مع روسيا لتتوفر الارضية لتوقيعها. وفي هذا الاطار إذا حدثت مشكلة سأتابعها شخصياً، لأنني أعتقد أن العلاقات بين البلدين استراتيجية ومهمه ومفيدة للبلدين".

وتابع: "يمكننا أن نقيم تفاعلا بناء في إطار البريكس. نشكركم على أننا بفضل دعمكم أصبحنا عضوًا دائمًا في هذه المجموعة. نواصل هذه العملية بقوة. لقد كانت المواضيع التي أثيرت في البريكس بناءة للغاية ونأمل أن نطبق هذه الآراء في منطقتنا وبلداننا".

وأشار الرئيس الايراني: "يجب أن نكسر الحظر الأمريكي على البلدين ومطالبها السطلوية ونعزز علاقاتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية"، مضيفا: "أتمنى أن نوقع المذكرات قريبا. وإنني عازم على متابعة هذه المذكرات بنفسي ووضع اللمسات النهائية والتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن".

كما قال الرئيس الروسي في هذا اللقاء بدوره: "العلاقات بين موسكو وطهران آخذة في النمو والأولوية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي"، مضيفا: "لقد عقدنا اجتماعا مفيدا وهادفا في مجال القضايا الثنائية والإقليمية في عشق أباد والعلاقات بين روسيا وإيران ودية وبناءة".

وأضاف: "إن تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية بين الشمال والجنوب وبناء محطتي بوشهر الثانية والثالثة لتوليد الكهرباء هي جزء من خططنا، وسوف نوقع عقودا جديدة في مجال الشراكة الاستراتيجية الثنائية".

وصرح بوتين: "لدينا اتفاقية ثنائية بشأن إنشاء المراكز الثقافية وإلغاء التأشيرات لتبادل السياح منذ العام الماضي"، مبينا: "ان وجهات نظر روسيا وإيران بشأن القضايا الدولية والإقليمية واحدة أو على الاقل متقاربة".

وتابع الرئيس الروسي: "إننا نتطلع إلى تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب والحفاظ على الدور الرئيسي للأمم المتحدة".

وأكد في الختام: "سأكون ممتنًا لو نقلتم تحياتي وأطيب تمنياتي لآية الله الخامنئي"، مضيفا: "اننا نقدر مواقفهم البناءة".

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