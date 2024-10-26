ردود الفعل الدولية على أصوات الانفجارات قرب طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى -لم يُذكر اسمه- صرَح لقناة الجزيرة بأنه على علم بالتقارير حول سماع أصوات انفجارات في إيران، وأنهم يتابعون الوضع عن كثب.

كما نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أن الكيان الصهيوني أطلع البيت الأبيض على خططه قبل الهجمات على إيران. ووفقًا لقناة الجزيرة، زعم «دانييل هاغاري» المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "ردًا على الهجمات المستمرة من إيران ضد إسرائيل في الأشهر الماضية، قمنا بمهاجمة أهداف عسكرية في إيران."

ونقلت قناة سي بي إس الأمريكية عن مسؤول أمريكي زعمه أن الهجوم الصهيوني استهدف منشآت عسكرية فقط دون المساس بالمواقع النووية أو النفطية. كما أفادت فوكس نيوز أن الرئيس جو بايدن تم إبلاغه بآخر التطورات المتعلقة بهجمات الكيان الصهيوني على إيران.

من جهتها، نقلت وكالة سانا السورية عن وسائل الإعلام الإيرانية أن الأصوات حول طهران ناجمة عن تفعيل نظام الدفاع الجوي. وأفادت الميادين من طهران بأن الأخبار التي نشرتها وسائل إعلام صهيونية حول استهداف مطاري " الإمام الخميني"و"مهرآباد" والمنشآت النفطية غير صحيحة.

وأعلنت شبكة سي إن إن الأمريكية، نقلًا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن واشنطن لم تشارك في العملية العسكرية الإسرائيلية المزعومة ضد إيران. كما أضاف مراسل الميادين في طهران أن حركة الطيران في مطاري الإمام الخميني ومهرآباد تجري بشكل طبيعي، مشيرًا إلى عدم وقوع أي حادث أمني أو عسكري في طهران.

شبكة أيه بي سي نيوز الأمريكية أشارت إلى عودة بايدن إلى واشنطن لمتابعة التطورات عن كثب. وذكرت مصادر للميادين أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرات مسيرة إسرائيلية كانت تحاول مهاجمة قواعد عسكرية شرق محافظة طهران.

من جهته، صرح مسؤول إسرائيلي -دون ذكر اسمه- لشبكة إن بي سي أن الجيش الصهيوني لم يستهدف المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية، بل ركز على الأهداف العسكرية فقط. وأضاف المسؤول: "لقد استهدفنا مواقع هددتنا في الماضي أو قد تهددنا في المستقبل."

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