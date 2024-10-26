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٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٤٠ ص

الحكومة الإيرانية: هجوم الکیان الصهيوني على فندق الصحفيين في لبنان كارثة كبرى

الحكومة الإيرانية: هجوم الکیان الصهيوني على فندق الصحفيين في لبنان كارثة كبرى

علق المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني على اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على غرفة صحافيي الميادين وقناة المنار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كتبت فاطمة مهاجراني باللغة العربية على حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي X: إن هجوم الكيان الصهيوني على المراكز الإعلامية في لبنان هو علامة على كارثة أكبر"، مضيفا: "يحاول المجرمون دائمًا منع العالم من معرفة جرائمهم".

وأضافت: "تم إنشاء اتفاقية جنيف وقانون حماية حياة الصحفيين في زمن الحرب من أجل فتح طريق المعلومات لمنع الجرائم في صمت".

وتابعت: "إن إطلاق الكيان الصهيوني النار وهجومه على غرفة صحافيي الميادين والمنار ليس صدفة، بل إنه إرهاب دولة موجه لإبقاء العالم غير مدرك للجرائم التي يرتكبونها في غزة ولبنان".

/انتهى/

رمز الخبر 1949985

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