الحكومة الإيرانية: هجوم الکیان الصهيوني على فندق الصحفيين في لبنان كارثة كبرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كتبت فاطمة مهاجراني باللغة العربية على حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي X: إن هجوم الكيان الصهيوني على المراكز الإعلامية في لبنان هو علامة على كارثة أكبر"، مضيفا: "يحاول المجرمون دائمًا منع العالم من معرفة جرائمهم".

وأضافت: "تم إنشاء اتفاقية جنيف وقانون حماية حياة الصحفيين في زمن الحرب من أجل فتح طريق المعلومات لمنع الجرائم في صمت".

وتابعت: "إن إطلاق الكيان الصهيوني النار وهجومه على غرفة صحافيي الميادين والمنار ليس صدفة، بل إنه إرهاب دولة موجه لإبقاء العالم غير مدرك للجرائم التي يرتكبونها في غزة ولبنان".

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