تشييع الشهيدين للدفاعات الجوية "حمزه جهان ديده" و "محمد مهدي شاهرخي فر" يوم غدا في مدينة ماهشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فريدون بندري للصحفيين قبل ظهر اليوم الأحد: ستقام غدا الاثنين في تمام الساعة الثامنة صباحا مراسم تشييع شهداء قوات الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مقر الدفاع الجوي في مدينة ماهشهر.

وأضاف بندري: ستقام هذه المراسم بشكل عسكري دون حضور المواطنين، وسيتم دفن جثماني الشهيدين الرائد حمزة جهان ديده و محمد مهدي شاهرخي فر.

وقال: سيتم نقل الجثث الطاهرة لهؤلاء الشهداء الغاليين إلى مدينتي شوشتر ورامهرمز بعد مراسم التشييع.

واستشهد المجاهد محمد مهدي شاهرخي فر والرائد الشهيد حمزة جهان ديده، أحد مقاتلي جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، صباح أمس، أثناء التصدي لمقذوفات الكيان الصهيوني المجرم.

كما انضم، مساء أمس، الرائد سجاد منصوري و مهدي نقوي، إلى رفاقهما الشهداء للدفاع عن امن سماء الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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