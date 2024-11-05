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٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٣٦ م

 القسام يجهز على 5 جنود ويستهدف دبابة في مخيم جباليا

 القسام يجهز على 5 جنود ويستهدف دبابة في مخيم جباليا

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن الإجهاز على 5 جنود صهاينة واستهداف دبابة في مخيم جباليا شمال غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت الكتائب في بلاغ عسكري: تمكن مجاهدو القسام أمس الاثنين من الإجهاز على قوة صهيونية راجلة قوامها 5 جنود من المسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية في شارع “الهوجا” وسط مخيم جباليا.

وفي بلاغ آخر، أعلن كتائب القسام عن استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” قرب مستشفى اليمن السعيد وسط معسكر جباليا شمال القطاع.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال وقتل جنوده وضباطه وتدمير دباباته في محاور التوغل في قطاع غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1950414

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