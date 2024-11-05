 القسام يجهز على 5 جنود ويستهدف دبابة في مخيم جباليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت الكتائب في بلاغ عسكري: تمكن مجاهدو القسام أمس الاثنين من الإجهاز على قوة صهيونية راجلة قوامها 5 جنود من المسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية في شارع “الهوجا” وسط مخيم جباليا.

وفي بلاغ آخر، أعلن كتائب القسام عن استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” قرب مستشفى اليمن السعيد وسط معسكر جباليا شمال القطاع.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال وقتل جنوده وضباطه وتدمير دباباته في محاور التوغل في قطاع غزة.

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