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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٠٤ م

سفیر إيران في جنيف: نحتاج إلى ارادة عالمية للقضاء التام على الأسلحة النووية

سفیر إيران في جنيف: نحتاج إلى ارادة عالمية للقضاء التام على الأسلحة النووية

أكد سفير إيران في مقر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف: نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى ارادة عالمية للقضاء على الأسلحة النووية بشكل كامل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي بحريني السفير والممثل المفوض لإيران في مقر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في رسالة شاركها على حسابه الشخصي بمناسبة اليوم العالمي لحظر اختبارات الأسلحة النووية في الفضاء الافتراضي : اليوم العالمي لحظر التجارب النووية يعتبر فرصة لتذكر العواقب المدمرة لهذه التجارب على حياة الإنسان.

وأضاف في السياق ذاته: إن كل انفجار نووي يعد خطوة إلى الوراء في طريق تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.

وذكّر بحريني: اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى ارادة عالمية للقضاء التام على الأسلحة النووية.

/انتهى/

رمز الخبر 1948017

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