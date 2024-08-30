سفیر إيران في جنيف: نحتاج إلى ارادة عالمية للقضاء التام على الأسلحة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي بحريني السفير والممثل المفوض لإيران في مقر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في رسالة شاركها على حسابه الشخصي بمناسبة اليوم العالمي لحظر اختبارات الأسلحة النووية في الفضاء الافتراضي : اليوم العالمي لحظر التجارب النووية يعتبر فرصة لتذكر العواقب المدمرة لهذه التجارب على حياة الإنسان.

وأضاف في السياق ذاته: إن كل انفجار نووي يعد خطوة إلى الوراء في طريق تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.

وذكّر بحريني: اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى ارادة عالمية للقضاء التام على الأسلحة النووية.

/انتهى/